Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:09, 2 июля 2025Экономика

Москвичам рассказали о сроках наступления купального сезона

Синоптик Вильфанд: На следующей неделе купальный сезон в Москве еще не начнется
Виктория Клабукова

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Начинать купальный сезон в столичном регионе пока рано. Об этом в разговоре с агентством ТАСС предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Согласно его наблюдениям, московские водоемы еще недостаточно прогрелись для плавания. Температура воды на данный момент невысокая и составляет 17 градусов. Купальный сезон в столице уже открывался, но прервался с приходом непогоды. Тогда показатель достигал 20-22 градусов. Точные сроки наступления в городе купального сезона Вильфанд не называет. По прогнозам синоптика, до 20 градусов температура воды не поднимется вплоть до следующей недели. Для безопасного плавания теплая погода должна держаться не менее 4-5 дней, — лишь по прошествии такого времени возобновится прогрев водной поверхности, пояснил метеоролог.

Ранее москвичам объявили о возвращении летней погоды. Потепление начнет приходить по мере того, как циклон «Корнелиус» будет смещаться на восток России. Уже в четверг-пятницу, 3 и 4 июля, воздух прогреется до плюс 24-26 градусов. Такая температура уже будет соответствовать и даже превышать климатическую норму на один-два градуса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Урок для ВСУ». В России оценили ликвидацию командира украинской бригады

    Захарова рассказала о мотивах действий Азербайджана

    Володин оценил пользу закона о самозапрете на кредиты

    Опознан еще один арестованный в Азербайджане россиянин

    Блогера посадили в тюрьму за опасный розыгрыш в супермаркете

    Раскрыты данные о состоянии пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на Ижевск

    Российские войска уничтожили один из командных пунктов ВСУ

    Lego подала заявки на регистрацию товарных знаков в России

    Двое туристов занялись сексом на озере в Европе на глазах у семей с детьми

    Инстасамка в купальнике позанималась йогой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости