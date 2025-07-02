Москвичам рассказали о сроках наступления купального сезона

Синоптик Вильфанд: На следующей неделе купальный сезон в Москве еще не начнется

Начинать купальный сезон в столичном регионе пока рано. Об этом в разговоре с агентством ТАСС предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Согласно его наблюдениям, московские водоемы еще недостаточно прогрелись для плавания. Температура воды на данный момент невысокая и составляет 17 градусов. Купальный сезон в столице уже открывался, но прервался с приходом непогоды. Тогда показатель достигал 20-22 градусов. Точные сроки наступления в городе купального сезона Вильфанд не называет. По прогнозам синоптика, до 20 градусов температура воды не поднимется вплоть до следующей недели. Для безопасного плавания теплая погода должна держаться не менее 4-5 дней, — лишь по прошествии такого времени возобновится прогрев водной поверхности, пояснил метеоролог.

Ранее москвичам объявили о возвращении летней погоды. Потепление начнет приходить по мере того, как циклон «Корнелиус» будет смещаться на восток России. Уже в четверг-пятницу, 3 и 4 июля, воздух прогреется до плюс 24-26 градусов. Такая температура уже будет соответствовать и даже превышать климатическую норму на один-два градуса.