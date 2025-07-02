Метеоролог Вильфанд: В конце рабочей недели в Москву вернется лето

Циклон «Корнелиус» в самом центре которого оказалась Москва 30 июня отступит к концу недели, 3 и 4 июля воздух прогреется до 24-26 градусов. Об этом «Ленте.ру» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Постепенно циклон уходит на восток. Уже интенсивность осадков существенно уменьшается. Теперь только совсем небольшие кратковременные дождики будут (…) Уже 2 июля температура будет выше за счет того, что воздух северный, но будут длительные прояснения в облаках», — сказал Вильфанд, добавив, что солнце начнет играть более заметную роль.

В среду, 2 июня, температура будет уже на три градуса ниже нормы, а летнее тепло вернется в Москву 3 и 4 июня, заключил метеоролог.

В четверг и пятницу настоящая летняя погода. Ночью около 15 градусов, в ночь на пятницу даже 17 градусов минимальная температура, а днем — 24-26 градусов. До 27 градусов на юге области и в новой Москве. Такая температура около или выше нормы на один-два градуса Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра

В выходные дни температура понизится до 20 градусов, существенных осадков не ожидается, добавил метеоролог.

Возвращение к нормальной летней погоде прогнозируется со следующей недели. В понедельник [7-го июля] температура будет несколько ниже нормы на один градус, а вот со вторника [8-го июля] уже будет нормальная температура — 22-25 градусов, характерная для этого времени года Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра

30 июня столица оказалась в самом центре циклона. Из-за этого было зафиксировано рекордно низкое давления для 30 июня и 1 июля, сообщил Вильфанд.

Он также пояснил, что внетропические циклоны не имеют названий. Через два года не хватит ни греческих, ни славянских, ни римских имен, чтобы дать имена всем циклонам на северном полушарии, отметил метеоролог.

Накануне, 30 июня, «Роскосмос» опубликовал сделанный со спутников снимок накрывшего Москву североатлантического циклона под названием «Корнелиус». Там отметили, что именно из-за этого циклона в городе похолодание и обильные дожди.