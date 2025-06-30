«Роскосмос» показал накрывший Москву циклон со спутников

«Роскосмос» показал снимок накрывшего Москву циклона со спутников

«Роскосмос» опубликовал сделанный со спутников снимок накрывшего Москву североатлантического циклона под названием «Корнелиус». Кадр появился в Telegram-канале госкорпорации.

Снимок был выполнен спутниками «Электро-Л» и «Арктика-М». В «Роскосмосе» отметили, что именно из-за «Корнелиуса» в городе наблюдаются похолодание и обильные дожди. «Одеваемся теплее и ждем хорошей погоды», — говорится в сообщении.

Ранее «Роскосмос» опубликовал снимок Москвы со спутников, на котором виден снежный покров, появившийся в столице в апреле 2025 года. На кадре запечатлено влияние циклона «Зион».