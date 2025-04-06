Роскосмос показал заснеженную столицу со спутников

Роскосмос показал снимок заснеженной Москвы со спутников

Роскосмос опубликовал снимок Москвы со спутников, на котором виден снежный покров. Фотография опубликована в Telegram-канале госкорпорации.

«Сегодня на Москву обрушился циклон "Зион", который принес с собой снегопады и метели», — отмечается в публикации.

Уточняется, что фотография сделана со спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в ночь на понедельник, 7 апреля, на Московскую область обрушится ледяной дождь.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал, что теплая погода вернется в Москву через неделю, к 12-13 апреля. При этом снег растает не сразу.