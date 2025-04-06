Москвичей предупредили о ледяном дожде

Синоптик Тишковец: В ночь на 7 апреля в столичном регионе пройдет ледяной дождь

В ночь на понедельник, 7 апреля, на Московскую область обрушится ледяной дождь. Об опасности таких осадков предупредил жителей столичного региона ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Ледяной дождь пройдет преимущественно на юге и юго-востоке региона, уточнил синоптик. «В темное время суток юг и юго-восток Подмосковья (Ступино, Коломна, Воскресенск, Шатура) зацепит ледяным дождем, который в первой половине дня может добраться и до юга столицы с отложениями корки льда толщиной до 1-3 миллиметров», — рассказал Тишковец.

Снегопады при этом будут продолжаться до утра. Выпадет около 9-11 миллиметров осадков, а сугробы увеличатся до 10-15 сантиметров в высоту. Днем потеплеет до плюс 2 градусов, и на дорогах образуется гололедица. При этом осадки в виде мокрого снега не прекратятся. «Вся неделя будет не по сезону холодная. Одевайтесь по погоде», — призвал Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал, что теплая погода вернется в Москву через неделю, к 12-13 апреля. При этом снег растает не сразу.