Москвичам назвали срок возвращения тепла

Синоптик Вильфанд: Теплая погода вернется в Москву через неделю

Теплая погода вернется в Москву только через неделю, к 12-13 апреля. Такой срок назвал жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает 360.ru.

Синоптик отметил, что в течение всей предстоящей недели ночью будет достаточно холодно: от минус 3 до минус 8 градусов Цельсия в регионе и от минус 2 до минус 5 — в Москве. «Дневные температуры в первой половине недели — около нуля, от минус 1 до плюс 1 градуса», — добавил Вильфанд. Снег снова выпадет 7 и 8 апреля.

На этом фоне высота покрова будет увеличиваться. Потом новых осадков не будет, но северо-восточные воздушные массы помешают сугробам быстро таять. «Временный снежный покров пролежит неделю», — спрогнозировал метеоролог.

Потепление начнется с пятницы, 11 апреля. Ночные температуры вырастут до минус 1-5 градусов, дневные — до нуля — плюс 5 градусов. В последующие дни столбики термометров постепенно поднимутся до плюс 5-10 градусов, заключил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что снег в Москве полностью растает только к 17-18 апреля.