Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:14, 6 апреля 2025Экономика

Москвичам назвали срок возвращения тепла

Синоптик Вильфанд: Теплая погода вернется в Москву через неделю
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Теплая погода вернется в Москву только через неделю, к 12-13 апреля. Такой срок назвал жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает 360.ru.

Синоптик отметил, что в течение всей предстоящей недели ночью будет достаточно холодно: от минус 3 до минус 8 градусов Цельсия в регионе и от минус 2 до минус 5 — в Москве. «Дневные температуры в первой половине недели — около нуля, от минус 1 до плюс 1 градуса», — добавил Вильфанд. Снег снова выпадет 7 и 8 апреля.

На этом фоне высота покрова будет увеличиваться. Потом новых осадков не будет, но северо-восточные воздушные массы помешают сугробам быстро таять. «Временный снежный покров пролежит неделю», — спрогнозировал метеоролог.

Потепление начнется с пятницы, 11 апреля. Ночные температуры вырастут до минус 1-5 градусов, дневные — до нуля — плюс 5 градусов. В последующие дни столбики термометров постепенно поднимутся до плюс 5-10 градусов, заключил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что снег в Москве полностью растает только к 17-18 апреля.

    Обсудить
    Последние новости

    Трампа предостерегли от «исторической ошибки» из-за решения по России

    Валя Карнавал поступила в вуз без экзаменов и была раскритикована

    На Западе рассказали про туз в рукаве Путина

    Две российские школьницы смогли спастись от напавшей стаи бродячих собак

    В пророссийском подполье сообщили об ударах по производству двигателей для дронов ВСУ

    В армию России призовут рекордное число мужчин

    Россиянам раскрыли связанное со сном важное правило

    Стало известно число эвакуированных жителей курского приграничья

    У подростка из России случился инфаркт в Таиланде

    Армия России ударила по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше