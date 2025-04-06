Назван срок таяния сугробов в Москве

Синоптик Тишковец: Сугробы в Москве растают к 17-18 апреля

Сугробы в Москве растают к 17-18 апреля. Такой срок исчезновения снега с улиц столицы назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

«Снегопады продолжатся и в ближайшие сутки, снежный покров к понедельнику подрастет до 10-15 сантиметров. Растают сугробы в Москве только к 17-18 апреля», — уточнил синоптик.

Тишковец отметил, что в воскресенье, 6 апреля, регион накроет циклон «Зион». Мощные снегопады будут идти без перерыва в течение суток — максимальная интенсивность будет продолжаться до понедельника, 7 апреля.

Ранее в Гидрометцентре России пообещали возвращение 20-сантиметровых сугробов нескольким регионам страны. Такой снежный покров может сформироваться в Московской, Рязанской, Тульской и Калужской областях, уточнили специалисты. На дорогах образуется гололедица, добавили синоптики.