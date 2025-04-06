Россиянам пообещали возвращение сугробов

Гидрометцентр предупредил о 20-сантиметровых сугробах в центральной части России

В Центральный федеральный округ России временно вернется зима. Об этом сообщил Гидрометцентр в своем Telegram-канале.

Специалисты предупредили, что 6-7 апреля в Московской, Рязанской, Тульской и Калужской областях возможно появление сугробов высотой до 15-20 сантиметров. На дорогах образуется гололедица.

По прогнозам, сильный снегопад продлится до 9 часов утра понедельника, 7 апреля. Однако полностью осадки прекратятся лишь ближе к полуночи.

Столичный Дептранс посоветовал автомобилистам, сменившим резину на летнюю, отказаться от поездок на личном транспорте.