Стало известно о попытках посредников вернуть США и Иран за стол переговоров

AP: Посредники на Ближнем Востоке добиваются переговоров США и Ирана

Государства-посредники на Ближнем Востоке пытаются добиться возобновления переговоров о прекращении огня между США и Ираном. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на источники.

Попытки дипломатов вернуть стороны к диалогу последовали за новой волной эскалации: 28 и 29 июля страны очередной раз обменялись ударами. Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал американскую авиабазу в Иордании, а президент США Дональд Трамп пригрозил мощными ударами по территории Ирана.

По данным Центрального командования Вооруженных сил США, удары были нанесены по десяткам объектов КСИР. При этом The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника писала, что эти удары не означают возобновления масштабных боевых действий против исламской республики.

Ранее WSJ сообщила, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе встречи в Белом доме 28 июля рассмотрели три возможных сценария дальнейших действий в отношении Ирана. Среди них были дипломатическое соглашение, усиление экономического давления с ужесточением блокады и возобновление военных действий.