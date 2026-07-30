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12:28, 30 июля 2026 (обновлено: 12:30, 30 июля 2026)Россия

В Госдуме высказались о взятии Одессы под огневой контроль России

Депутат Колесник: Нужно взять всю береговую линию Украины под огневой контроль
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Армии России нужно брать всю береговую линию Украины под огневой контроль, чтобы полностью контролировать поставки оружия и боеприпасов стран Запада через порты в Одессе и Черноморске. Так о необходимых действиях на Черноморском побережье высказался член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с Газетой.Ru.

«Всю береговую линию надо брать. Я думаю, наши войска ее уже взяли. Вся береговая линия должна быть под прицелом, чтобы там мышь не проскочила», — отметил парламентарий.

Россия не перестает наносить удары по портовым объектам на территории Украины. Так, в ночь на 30 июля военнослужащие поразили сухогруз в порту Южный и два сухогруза восточнее и южнее Одессы, доставлявшие оружие и военное имущество.

Комментируя массированный удар по украинским территориям, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что ночная атака на Украину является очень четкой и спланированной операции, направленной на разрыв логистических цепочек и уничтожение производства вооружения.

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