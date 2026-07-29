Россия снова ударила по портам Одессы и Черноморска. Украинский зерновой коридор блокирован

ВС РФ ударили по портам Николаева и Одессы, поражены резервуары с топливом и сухогрузы

В ночь на 29 июля российские военные продолжили наносить удары по объектам на территории Украины. В Минобороны России сообщили о поражении портовой инфраструктуры в Николаеве, а также двух сухогрузов, которые перевозили вооружение в порты Одессы и Черноморска. На этом фоне украинские военные аналитики заявили о нарушении работы морских маршрутов, использовавшихся для экспорта зерна.

Минобороны сообщило об ударах по портам и судам

В Минобороны России заявили, что вечером 28 июля и в ночь на 29 июля Вооруженные силы продолжили наносить удары по украинской портовой инфраструктуре и морским судам, которые, как утверждает ведомство, использовались для доставки военных грузов.

По данным министерства, беспилотники нанесли удары по территории Николаевского морского торгового порта. В результате были поражены объекты хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для нужд украинских войск.

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Кроме того, в Минобороны сообщили, что восточнее Одессы поражены два сухогруза, следовавшие в порты Одессы и Черноморска с вооружением и военным имуществом.

На Украине заявили о проблемах с работой зернового коридора

После серии ударов военные эксперты сообщили о нарушении работы маршрутов, по которым суда следовали в направлении одесских портов.

Как отмечает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», на Украине считают, что это привело к фактической блокировке зернового коридора.

В период активного сбора урожая Украина столкнулась с серьезными ограничениями по морским поставкам и экспорту зерновых. Telegram-канал «Военкоры Русской Весны»

Экспортные порты Украины прекратили работу после ударов ВС России

О сложностях в работе портов сообщает и BBC News. По информации издания, глубоководные порты Одессы и Черноморска фактически остановились.

По информации издания, официального решения о закрытии портов власти Украины не принимали. Однако многие судовладельцы самостоятельно приостанавливают заход судов и проведение погрузочно-разгрузочных операций.

Как отмечает BBC, после инцидента с судном Golden Leo, в результате которого не выжили десять человек, один из крупнейших мировых контейнерных операторов Maersk объявил о временной приостановке обслуживания Черноморска и перенаправил судно в румынский порт Констанца.

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил, что государство не вводило ограничений на работу портов. Он призвал участников рынка не принимать поспешных решений и отметил, что существующих мощностей для хранения зерна пока достаточно. Вместе с тем чиновник допустил, что при длительной остановке экспорта Украине могут понадобиться дополнительные мощности для хранения 10-12 миллионов тонн зерна.

По данным BBC, ситуация совпала по времени с началом нового сельскохозяйственного сезона, когда формируются экспортные поставки и заключаются контракты.

Российские военные уничтожили все АЗС ВСУ от Харькова до Полтавы

ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщил, что в результате ударов были выведены из строя основные автозаправочные станции, которые использовались украинскими военными на маршрутах Харьков — Полтава, Харьков — Днепр, Харьков — Павлоград и Днепр — Павлоград.

При этом украинская полиция также сообщала о повреждении автозаправочных станций в Сумской области после ночных ударов. Количество поврежденных объектов официально не уточнялось.

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Минобороны рассказало о действиях российских подразделений

Минобороны России также сообщило о работе подразделений на нескольких направлениях. По данным ТАСС со ссылкой на ведомство, группировка войск «Восток» нанесла удары по подразделениям ВСУ, выполнявшим ротацию в Запорожской области, а также по маршрутам снабжения. В министерстве утверждают, что были поражены грузовые автомобили, пикапы и наземные робототехнические комплексы.

Кроме того, начальник расчета беспилотников группировки «Север» с позывным Танцор сообщил ТАСС об уничтожении в Сумской области бронеавтомобиля «Козак», который, по его словам, использовался для перевозки украинских военнослужащих.