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13:30, 29 июля 2026 (обновлено: 13:44, 29 июля 2026)Моя страна

Деревянный предмет пролежал в земле 600 лет в России и был найден археологами

В Вологде нашли деревянную иглу для плетения сетей, пролежавшую в земле 600 лет
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleksandr_U / Shutterstock / Fotodom

В Вологде при раскопках нашли деревянную иглу для плетения сетей, датируемую ориентировочно XIII-XIV веками, рассказали в АНО «Вологодский археологический центр».

Подчеркивается, что хрупкий деревянный предмет пролежал в земле около 600 лет и при этом, судя по фотографиям, сохранился в хорошем состоянии. Археологи отмечают, что найденная игла идентична современным иглам для плетения сетей, правда, этим сейчас мало кто занимается — в ходу дешевые сети из лески.

Также рассказывается, как плели сети в те времена. Нить из натурального растительного волокна наматывали на деревянную или костяную иглу-челнок. С помощью специальной деревянной плашки определенного размера (именно она задает размер сечения ячейки) вязали сеть. Нитка охватывала в один оборот прямоугольную плашку, завязывалась в специальный узел по верху плашки, следующим витком вязали следующую ячейку, жестко связанную с предыдущей и верхним рядом ячеек сети. И так ряд за рядом вязали сеть. Напоминается, что плетение было трудозатратным, и сети часто передавали по наследству.

Ранее в Вологде школьники помогли восстановить советскую мозаику, которая десятилетиями разрушалась в бывшем рыбном магазине «Океан».

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