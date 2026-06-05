Школьники помогли восстановить разрушавшуюся советскую мозаику в Вологде

В Вологде школьники-мозаисты помогли восстановить советское панно, которое осыпалось

В Вологде школьники помогли восстановить советскую мозаику, которая десятилетиями разрушалась в бывшем рыбном магазине «Океан». Об этом сообщает портал «Культура в Вологодской области».

Мозаичное панно было создано предположительно в середине 1970-х годов вологодским художником-оформителем Брониславом Шабаевым. Оно украшало стены магазина «Океан» на улице Герцена, 14, где торговали исключительно рыбой и морепродуктами. К 2026 году здание сменило владельца, а панно оказалось на грани гибели: стена пропиталась влагой, плитки осыпались и потрескались. Нынешний собственник помещения обратился за помощью к реставраторам.

На просьбу отозвалась команда Школы римской мозаики. Мозаисты планировали восстанавливать панно прямо на месте, но из-за аварийного состояния стены пришлось применять экстренную методику. Мозаику покрыли специальным клеевым составом и марлей, затем расчертили на сегменты, как пазлы, каждый пронумеровали и отделили от стены. Фрагменты выкладывали по порядку на новую прочную металлоконструкцию — таким способом удалось спасти абсолютно все сохранившиеся части, включая уже осыпавшиеся кусочки, которые собрали заново.

Работы с перерывами заняли больше месяца. В реставрации участвовали как профессиональные мозаичисты, так и волонтеры — ученики школы. После переноса марлю сняли, размачивая ее водой, затем швы затерли, а само панно очистили от загрязнений. Теперь мозаика стала переносной и может украсить любой интерьер.

Авторы и точная дата создания мозаики пока остаются неизвестными. Реставраторы продолжают поиск информации и старых фотографий, на которых панно запечатлено в первозданном виде.

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