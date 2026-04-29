17:36, 29 апреля 2026

В Перми придумали способ занять праздношатающихся по торговым центрам школьников

Мария Винар

Фото: Farknot Architect / Shutterstock / Fotodom

В Перми придумали способ занять полезными делами праздношатающихся по торговым центрам школьников. Об этом пишет «Российская газета».

Сотрудник департамента образования Перми Сергей Сатюков представил проект «ТЦшник», в рамках которого подростки смогут изучать основы графического дизайна, робототехники и других прикладных наук. Кружки и секции будут проходить на территории одного торгового центра в Перми.

Инициаторы тщательно подготовились к запуску проекта «ТЦшник». Сатюков рассказал, что в день презентации выступали диджей и школьная команда КВН. Кроме того, были организованы мастер-классы: дети внимательно наблюдали за процессом превращения медного листа в картину, а также участвовали в турнире по мини-футболу.

За день, по словам организаторов, на занятия «ТЦшника» записались около 50 школьников. «Это совершенно новая для России практика — образовательные учреждения активно осваивают новые площадки для организации работы с подростками в максимально доступном формате», — отметил один из руководителей пермского департамента образования Илья Пищальников.

