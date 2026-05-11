Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
11:23, 11 мая 2026Спорт

РУСАДА провело масштабную проверку футболистов «Спартака» на допинг

РУСАДА в апреле провело масштабную проверку футболистов «Спартака» на допинг
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в апреле провело масштабную проверку футболистов московского «Спартака». Об этом сообщает ТАСС.

На допинг были протестированы восемь игроков команды. Среди них форвард Антон Заболотный, сдавший положительный тест.

«Спартак» стал самым проверяемым на допинг клубом Российской премьер-лиги (РПЛ) в апреле. РУСАДА также протестировало по четыре игрока из калининградской «Балтики» и тольяттинского «Акрона».

Ранее стали известны причины попадания допинга в организм Заболотного. Уточнялось, что на протяжении всей игровой карьеры Заболотный принимает заграничное лекарство для сосудов, о чем постоянно информирует РУСАДА. На зимних сборах красно-белых в Турции кто-то из близких купил ему визуально похожий препарат, в котором содержались запрещенные вещества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Катастрофическое сокращение населения Украины вызвало ужас на Западе

    Известный телеведущий отметил 50-летие вечеринкой с «танцующими вагинами»

    Прибалтийская страна захотела разместить у себя больше военных США

    РУСАДА провело масштабную проверку футболистов «Спартака» на допинг

    Китай заявил о готовности устранять разногласия с США

    Стало известно о первом случае заражения хантавирусом во Франции

    Россиянин поставил на матч ЦСКА с «Зенитом» и выиграл более трех миллионов рублей

    Москвичам пообещали лето раньше положенного срока

    Генсек ООН оценил риск от вспышки хантавируса для общества

    В Еврокомиссии заявили о готовности выдать Киеву деньги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok