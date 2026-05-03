Стали известны причины попадания допинга в организм Заболотного

Допинг в организме форварда Заболотного оказался из-за ошибки с лекарствами

Стали известны причины попадания допинга в организм форварда «Спартака» Антона Заболотного. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на протяжении всей игровой карьеры Заболотный принимает заграничное лекарство для сосудов, о чем постоянно информирует Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). На зимних сборах красно-белых в Турции кто-то из близких купил ему визуально похожий препарат, в котором содержались запрещенные вещества.

Впоследствии Заболотный уведомил РУСАДА о случившемся. Ему запретили тренироваться с командой и принимать участие в официальных матчах, но 30 апреля этот запрет был снят.

Ранее стало известно, что футболист сдал положительную допинг-пробу. В своем заявлении он отметил, что никогда осознанно не принимал допинг и планирует доказать свою невиновность. В текущем сезоне Заболотный провел 16 матчей за «Спартак», в которых забил три мяча. Также на его счету два гола в 19 матчах за сборную России.