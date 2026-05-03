20:59, 3 мая 2026Спорт

Форварда «Спартака» уличили в применении допинга

Форварда «Спартака» Антона Заболотного уличили в применении допинга
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Форварда «Спартака» Антона Заболотного уличили в применении допинга. Об этом сообщает журналист Андрей Панков в своем Telegram-канале.

Нападающего обвиняют в нарушении антидопинговых правил после сдачи допинг-теста. Наказание может варьироваться от предупреждения до нескольких лет дисквалификации. Ожидается, что решение будет принято после завершения срока действия контракта игрока с красно-белыми 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне Заболотный провел 16 матчей в составе «Спартака». В них он забил три мяча.

Ранее стало известно, почему французский тренер Зинедин Зидан отказался возглавить «Реал». Причиной тому стало намерение специалиста возглавить сборную Франции после ЧМ-2026.

