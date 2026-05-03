16:58, 3 мая 2026

Названа причина отказа Зидана возглавить «Реал»

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Angel Martinez / Getty Images

Мадридский «Реал» в декабре 2025 года обратился к Зинедину Зидану с предложением вернуться на пост главного тренера, но французский специалист отказался, сообщает испанская газета AS.

По информации источника, клуб к тому времени уже принял решение расстаться с Хаби Алонсо, но не смог найти ему замену и вновь попытался вернуть Зидана. Отмечается, что к декабрю 2025 года Зидан уже достиг устного соглашения с Федерацией футбола Франции (FFF) о том, что возглавит сборную после чемпионата мира 2026 года.

Несмотря на симпатию к «Реалу» и интерес к проекту в клубе, Зидан предпочел сохранить договоренности с федерацией и не нарушать обещания, которые уже дал французской стороне. В итоге «сливочные» сохранили Хаби Алонсо в должности до января 2026 года, после чего сменили его на Альваро Арбелоа.

Зидан работал с «Реалом» с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. Под его руководством команда трижды выигрывала Лигу чемпионов и по два раза побеждала в чемпионате Испании, Суперкубке страны, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

