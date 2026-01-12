Реклама

20:22, 12 января 2026

«Реал» уволил главного тренера

Мадридский «Реал» уволил испанца Хаби Алонсо с поста главного тренера команды
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Juan Medina / Reuters

Мадридский «Реал» объявил об увольнении испанца Хаби Алонсо с поста главного тренера. Об этом сообщается на сайте команды.

Решение было принято по обоюдному соглашению сторон. В клубе поблагодарили тренера за проделанную работу и пожелали удачи.

Алонсо возглавил команду в мае 2025 года. Его контракт был рассчитан до июня 2028-го.

До этого Алонсо руководил немецким «Байером». Под его руководством клуб стал победителем чемпионата Германии, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. В бытность игроком Алонсо защищал цвета «Реала» с 2009 по 2014 годы.

