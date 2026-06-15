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Из жизни
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04:59, 15 июня 2026Из жизни

Извращенец снял видео под юбками у четырех женщин во время похода в ТЦ с женой

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Nick Starichenko / Shutterstock / Fotodom

В Сингапуре мужчину приговорили к двум с половиной месяцам тюрьмы за вуайеризм. Об этом сообщает Mothership.

57-летний Пу Тиам Гуань попал под суд за инцидент, произошедший 20 февраля 2024 года. Тогда мужчина отправился в торговый центр вместе с женой. В одном из магазинов он тайно снял на камеру мобильного телефона ягодицы женщины в коротких шортах, а затем ее лицо. Потом, пока его супруга делала покупки, Гуань направился к кинотеатру, где в очереди снял видео под юбками еще у трех девушек. Последняя пострадавшая заметила его, подняла крик и выхватила телефон у него из рук.

Прибывшие на место сотрудники полиции арестовали Гуаня. В ходе осмотра его телефона выяснилось, что посетительницы ТЦ были не единственными жертвами извращенца. В памяти устройства нашлись записи, сделанные под юбками семи женщин в январе-феврале 2022 года. Кроме того, в телефоне мужчины нашли еще 165 непристойных изображений, скачанных из сети.

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Гуань мог получить до двух лет тюрьмы, однако суд приговорил его к 11 неделям заключения. Как отреагировала на поведение мужчины его супруга, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Малайзии посетитель аниме-фестиваля снял видео под юбкой у девушки на глазах у десятков людей. Задержать извращенца не удалось.

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