Посетитель аниме-фестиваля снял видео под юбкой у девушки на глазах у десятков людей

В Малайзии посетитель аниме-фестиваля снял видео под юбкой у девушки на глазах у десятков людей. Об этом пишет Mothership.

Об инциденте, произошедшем 30 мая в Куала-Лумпуре, стало известно после того, как пострадавшая выложила видео с подозреваемым на своей странице в социальных сетях. На кадрах, снятых случайным свидетелем, видно, как участница фестиваля по имени Рими из Сингапура переставляла предметы на своем стенде. В это время к ней сзади подошел молодой человек с медицинской маской на лице и направил закрепленный на селфи-палке телефон ей под юбку.

Вокруг было множество людей, однако никто, кроме соседа Рими с соседнего стенда, не обратил внимания на действия неизвестного. Когда девушка обернулась, мужчина попросил ее о совместном фото. Рими заметила, что селфи-палка посетителя находится в странном положении и отказалась, после чего он скрылся.

После инцидента организаторы фестиваля усилили патрулирование территории. Рими заявила, что намерена обратиться в полицию.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре пассажиры метро поймали извращенца, который делал фото под юбками у женщин на станции. Правоохранители не раскрыли личность задержанного, однако заявили, что ему 30 лет.