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04:41, 15 июня 2026Мир

Одна страна запросила встречу с Путиным

Филиппины запросили встречу президента Маркоса-младшего с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Филиппины запросили двустороннюю встречу президента Фердинанда Маркоса-младшего с президентом России Владимиром Путиным. Об этом «Известиям» рассказал посол республики в Москве Игорь Байлен.

По словам дипломата, первые переговоры двух лидеров состоятся на саммите Россия — АСЕАН в Казани, однако встреча будет короткой, поскольку у Путина будут двусторонние встречи практически со всеми 11 представителями стран ассоциации. «Они смогут обсудить определенный прогресс в двустороннем диалоге между Манилой и Москвой», — выразил он уверенность.

Байлен уточнил, что в ходе саммита у Филиппин нет планов подписывать какие-либо соглашения с Россией.

Саммит Россия — АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), приуроченный к 30-летию отношений диалогового партнерства, пройдет в Казани 17-18 июня. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что у Путина запланировано большое количество двусторонних встреч. «Это будет целый марафон на протяжении двух дней», — сказал он.

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