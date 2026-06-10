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13:17, 10 июня 2026Мир

Кремль анонсировал «целый марафон» международных переговоров Путина

Песков: Путин проведет целый марафон двусторонних встреч на саммите Россия — АСЕАН
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool via Reuters

Президент РФ Владимир Путин проведет целый марафон двусторонних встреч в рамках предстоящего саммита Россия — АСЕАН. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Предстоит большое количество двусторонних встреч. Это будет целый марафон у президента Путина на протяжении двух дней на следующей неделе», — сказал представитель Кремля.

Саммит Россия — АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), приуроченный к 30-летию отношений диалогового партнерства, пройдет в Казани 17-18 июня.

Ранее Песков заявил, что решение о встрече Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном будет принято после официального объявления итогов парламентских выборов в республике.

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