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13:02, 10 июня 2026Бывший СССР

В Кремле высказались о планах Путина встретиться с Пашиняном

Песков: Решение о встрече Путина с Пашиняном будет принято после выборов
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Софья Сандурская / РИА Новости

Решение о встрече президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном будет принято после официального объявления итогов выборов. Об этом высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В зависимости от финализации предвыборной истории уже будем на двустороннем уровне принимать решения», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Утром 8 июня стало известно, что голоса на всех избирательных участках в Армении подсчитаны. Центральная избирательная комиссия Армении сообщила, что партия действующего премьер-министра страны Никола Пашиняна «Гражданский договор» одержала победу.

8 июня президент Украины Владимир Зеленский поздравил Пашиняна с победой на парламентских выборах и заявил о готовности расширять сотрудничество между двумя странами. Украинский лидер также обратился к Евросоюзу с просьбой оказать Еревану «реальную поддержку» и сделать все возможное, чтобы у армянских граждан возникло чувство лучшей жизни благодаря сотрудничеству с Брюсселем.

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