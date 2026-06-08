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Бывший СССР
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14:40, 8 июня 2026Бывший СССР

Зеленский обратился к Пашиняну после выборов в Армении

Зеленский поздравил Пашиняна с победой на выборах и заявил о расширении сотрудничества
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Danylo Antoniuk / Anadolu via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах и заявил о готовности расширить сотрудничество между двумя странами. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети X.

«Я поздравляю Армению с проведением демократических и свободных выборов, и Никола Пашиняна по случаю его победы (...) Украина готова к расширению нашего сотрудничества», — написал политик.

Итоги голосования Зеленский назвал «победой суверенитета Армении» и «вашей независимости», пожелав при этом успехов в дальнейшем. Украинский лидер также обратился к Евросоюзу с целью оказать Еревану «реальную поддержку» и сделать все возможное, чтобы у людей возникло чувство лучшей жизни благодаря сотрудничеству с Брюсселем.

Выборы в парламент Армении прошли 7 июня. Явка избирателей составила около 60 процентов, а правительство после голосования, согласно закону, сформирует победившая на выборах партия. По итогам процедуры, таковой стала партия Пашиняна «Гражданский договор» с результатом 49,81 процента голосов избирателей.

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