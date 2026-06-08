Партия в Армении сначала прошла в парламент и не получила мест после одного обстоятельства

ЦИК Армении сообщил, что «Процветающая Армения» не смогла пройти в парламент

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении сообщила, что партия «Процветающая Армения» не смогла пройти в парламент, хотя изначально преодолела 4-процентный порог. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Данные обновились в связи с подсчетом электронного голосования. Согласно законодательству Армении, в парламент проходят партии, получившие более четырех процентов в ходе голосования. «Процветающая Армения» набрала 3,996 процента, ей не хватило 59 голосов до 4 процентов.

Теперь, в случае признания результатов всеми участниками голосования, в парламенте Армении будут представлены три партии:

«Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна, получившая 49,81 процента голосов;

«Сильная Армения» российского бизнесмена Самвела Карапетяна — 23,29 процента голосов;

«Альянс Армения» бывшего президента страны Роберта Кочаряна — 9,94 процента голосов.

Выборы в Армении прошли 7 июня. Явка избирателей на голосование составила около 60 процентов. Правительство после выборов в парламент, согласно закону, формирует победившая на выборах партия.

Ранее политолог Карен Игитян в беседе с «Лентой.ру» ответил на вопрос об акциях протеста со стороны Карапетяна и Кочаряна. По его словам, если политики решат координированно начать уличные акции, протесты могут начаться «уже сегодня-завтра».

