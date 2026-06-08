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12:37, 8 июня 2026Бывший СССРЭксклюзив

Итоги выборов в Армении поставили под вопрос

Политолог Игитян: Выборы в Армении не были свободными и демократическими
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andre Ballin / picture alliance via Getty Images

Парламентские выборы в Армении можно считать состоявшимися, но проходили они в условиях жесткого административного давления со стороны действующих властей. Об этом рассказал «Ленте.ру» политолог Карен Игитян.

По его словам, десятки сторонников и кандидатов оппозиционных партий, в частности, «Сильной Армении», были задержаны или арестованы по уголовным делам.

«Результаты выборов, на мой взгляд, находятся под большим вопросом. Говорить, что выборы прошли конкурентно, демократически и просто свободно, не приходится», — сказал Игитян.

Отвечая на вопрос, способны ли противники премьера организовать масштабные протесты, аналитик призвал дождаться заявлений лидеров главных оппозиционных сил — Самвела Карапетяна, Роберта Кочаряна и Гагика Царукяна. По его словам, если они решат координированно начать уличные акции, протесты могут начаться «уже сегодня-завтра».

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении сообщила, что партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» одержала победу по итогам подсчета всех голосов. Она набрала 49,81 процента. Второе место заняла партия «Сильная Армения» российского бизнесмена Самвела Карапетяна, она набрала 23,29 процента. На третьем месте — «Альянс Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна с результатом 9,94 процента.

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