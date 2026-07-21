Модель Лопырева: На внешний вид женщины влияет генетика, спорт и здоровый образ жизни

Российская телеведущая, блогерша и модель Виктория Лопырева раскрыла отношение к пластике фразой «натянуть можно все». Своими мыслями на данную тему она поделилась в интервью Telegram-каналу «Звездач».

42-летняя манекенщица отметила, что на внешний вид женщины влияет генетика, дисциплина, спорт и здоровый образ жизни. «Если вы заметили, то раньше пик физической формы женщины приходился на 30 лет, сейчас — на 40. Для этого есть все вспомогательные средства, и грех ими не пользоваться. Натянуть можно все что угодно, куда угодно. Но если в душе плохо, пусто, больно — это всегда будет отражаться на лице», — объяснила она.

При этом знаменитость призналась, что для сохранения моложавой внешности активно занимается силовыми тренировками. «Они тяжело мне даются, но я стараюсь», — уточнила собеседница канала.

В июле прошлого года Виктория Лопырева опубликовала фото в бикини.