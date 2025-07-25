Виктория Лопырева опубликовала фото в бикини

Российская модель Виктория Лопырева опубликовала фото в черном бикини

Российская телеведущая, блогерша и модель Виктория Лопырева опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя знаменитость разместила снимок, сделанный в ванной, на котором она предстала в черном бикини. Данный комплект состоял из бюстгальтера-бандо и трусов с низкой посадкой.

Манекенщица продемонстрировала рельефный пресс. Вдобавок она распустила волосы и отказалась от макияжа.

Ранее в июле российская супермодель опубликовала фото в откровенном наряде. Модель Наташа Поли была запечатлена на песчаном пляже у моря в белом вязаном платье.