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18:05, 30 июля 2026 (обновлено: 18:13, 30 июля 2026)Мир

Миллиардера обвинили в госизмене за ужин с Нетаньяху

Naharnet: Ливанскому миллиардеру Сахнави грозит обвинение в госизмене за ужин с Нетаньяху
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ma'ayan Toaf / GPO / Handout / Reuters

Ливанскому миллиардеру Антуану Сахнави грозит обвинение в госизмене за ужин с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает портал Naharnet.

«Прокурор Ахмад Рами выдал 30-дневный ордер на розыск Сахнави "по обвинению в сговоре с израильским врагом и нарушении ливанского закона о бойкоте Израиля"», — говорится в сообщении.

Согласно ливанскому законодательству, контакты с Израилем считаются уголовно наказуемыми, несмотря на то что в апреле страны приступили к прямым переговорам при посредничестве США. Объявленный в розыск Сахнави считается убежденным сторонником нормализации ливано-израильских отношений.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп и Нетаньяху в ходе встречи в Белом доме 28 июля рассмотрели три возможных сценария дальнейших действий в отношении Ирана. Среди них были дипломатическое соглашение, усиление экономического давления с ужесточением блокады и возобновление военных действий.

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