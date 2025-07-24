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09:14, 25 июля 2025Ценности

Российская супермодель опубликовала фото в откровенном наряде

40-летняя супермодель Наташа Поли опубликовала фото в откровенном платье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @DMa3Tn

Российская супермодель Наталья Полевщикова, более известная как Наташа Поли, опубликовала фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя манекенщица была запечатлена на песчаном пляже у моря в белом вязаном платье, сквозь которое просвечивался раздельный купальник в тон.

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Звезда распустила волосы и надела солнцезащитные очки. При этом она продемонстрировала фигуру.

В апреле российская супермодель без штанов снялась для Vogue. Наташа Поли позировала на кадре в полный рост в надетой на голое тело укороченной шубе и прозрачных черных колготках.

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