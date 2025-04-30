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20:07, 30 апреля 2025Ценности

39-летняя российская супермодель без штанов снялась для Vogue

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mario Sorrenti / @natashapoly

Российская супермодель Наталья Полевщикова, более известная как Наташа Поли, без штанов снялась для французской версии журнала Vogue. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя манекенщица позировала на кадре в полный рост в надетой на голое тело укороченной шубе и прозрачных черных колготках. Также она примерила коричневые остроносые туфли на каблуках и дополнила образ ожерельем с прозрачными камнями.

Кроме того, знаменитость продемонстрировала уложенные волнами волосы и бордовую помаду на губах. Отмечается, что автором данного снимка выступил итальянский фотограф Марио Сорренти.

Российская супермодель Ирина Шейк также снялась без штанов для данного выпуска Vogue.

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