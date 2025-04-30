39-летняя российская супермодель без штанов снялась для Vogue

Российская супермодель Наталья Полевщикова, более известная как Наташа Поли, без штанов снялась для французской версии журнала Vogue. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя манекенщица позировала на кадре в полный рост в надетой на голое тело укороченной шубе и прозрачных черных колготках. Также она примерила коричневые остроносые туфли на каблуках и дополнила образ ожерельем с прозрачными камнями.

Кроме того, знаменитость продемонстрировала уложенные волнами волосы и бордовую помаду на губах. Отмечается, что автором данного снимка выступил итальянский фотограф Марио Сорренти.

Российская супермодель Ирина Шейк также снялась без штанов для данного выпуска Vogue.