Ирина Шейк без штанов снялась для журнала

Российская супермодель Ирина Шейк без штанов снялась для французской версии журнала Vogue. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летнюю манекенщицу запечатлели в полный рост в леопардовом боди с баской и глубоким декольте. Также знаменитость надела прозрачные черные колготки и лакированные туфли на шпильках в тон. Кроме того, она продемонстрировала распущенные гладко уложенные волосы и макияж в естественных тонах.

Известно, что автором кадра выступил итальянский фотограф Марио Сорренти.

В марте Ирина Шейк также снялась в откровенных образах для британского журнала Pop.