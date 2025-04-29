Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:43, 29 апреля 2025Ценности

Ирина Шейк без штанов снялась для журнала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @mario_sorrenti / @voguefrance

Российская супермодель Ирина Шейк без штанов снялась для французской версии журнала Vogue. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летнюю манекенщицу запечатлели в полный рост в леопардовом боди с баской и глубоким декольте. Также знаменитость надела прозрачные черные колготки и лакированные туфли на шпильках в тон. Кроме того, она продемонстрировала распущенные гладко уложенные волосы и макияж в естественных тонах.

Известно, что автором кадра выступил итальянский фотограф Марио Сорренти.

В марте Ирина Шейк также снялась в откровенных образах для британского журнала Pop.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Нижегородскую область дронами с фугасными зарядами

    В США признали бессмысленность поддержки Украины

    Цыганова назвала предателем поддержавшую Украину Земфиру

    Румыния подняла истребители из-за ситуации на Украине

    Украинский беспилотник рухнул в России рядом с объектом культурного наследия

    Ирина Шейк без штанов снялась для журнала

    Трамп захотел научить дальнобойщиков английскому языку

    Аршавин объяснил вред Fan ID для клубов

    ФСБ задержала россиянина за организацию оружейной мастерской дома

    В Раде назвали мирный план Трампа концом для Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости