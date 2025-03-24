Ирина Шейк в трусах снялась для журнала

Российская супермодель Ирина Шейк в откровенных образах снялась для британского журнала Pop. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя манекенщица предстала перед камерой, лежа на теннисном корте среди ракеток и мячей. Она позировала в зеленой рубашке поло французского бренда Lacoste, черных трусах с заниженной талией и с распущенными волосами.

В то же время знаменитость запечатлели на фоне моря в черном комбинезоне с глубоким декольте и микрошортах. Отмечается, что автором данных кадров стал фотограф Валентин Эрфре.

Ранее в марте Ирина Шейк раскрыла лучший полученный в жизни совет.