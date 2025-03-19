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13:17, 19 марта 2025Ценности

Ирина Шейк раскрыла лучший полученный в жизни совет

Ирина Шейк назвала непринятие отказа в качестве ответа лучшим советом в жизни
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Ирина Шейк

Ирина Шейк. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Российская супермодель Ирина Шейк раскрыла лучший полученный в жизни совет. Интервью с ней приводит журнал Vogue.

Манекенщица назвала самой полезной рекомендацией непринятие отказа в качестве ответа. «Никогда не принимайте отказ как ответ. Я испытала это на себе», — заявила собеседница издания.

Также знаменитость рассказала о привычках, которые улучшают ее самочувствие. По словам модели, она любит русскую баню, практикует медитации и старается придерживаться здорового образа жизни. «Позаботьтесь о душе, прежде чем заботиться о теле!» — также добавила Шейк.

В ноябре 2023 года Ирина Шейк описала жизнь в родном городе Еманжелинске, Челябинская область, словами «я ненавидела быть девочкой».

Вот это да!
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