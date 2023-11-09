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13:52, 9 ноября 2023Ценности

Ирина Шейк описала жизнь в России словами «я ненавидела быть девочкой»

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Российская супермодель Ирина Шейк описала жизнь в родном городе Еманжелинске, Челябинская область, словами «я ненавидела быть девочкой». Интервью появилось на сайте издания Elle.

В беседе с журналистами знаменитость призналась, что в 14 лет ей пришлось взять ответственность за своих близких. «Мой папа всегда хотел иметь мальчика. Он любил нас, но когда он ушел из жизни после тяжелой болезни, я почувствовала, что должна позаботиться о семье», — объяснила Шейк.

При этом, по словам звезды, в подростковом возрасте она не увлекалась макияжем и не носила яркую одежду. «Я помню ссоры с мамой, когда она хотела одеть меня во что-нибудь цветастое. Не то, чтобы я хотела быть мальчиком, но я чувствовала, что не принадлежу своему телу», — поделилась она и отметила, что тогда постоянно поджимала губы с целью сделать их меньше.

В октябре российская телеведущая и обладательница титула «Мисс Вселенная» Оксана Федорова рассказала о своих комплексах по поводу внешности. 45-летняя знаменитость заявила, что только недавно начала ощущать собственную привлекательность, несмотря на признание окружающими ее красоты.

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