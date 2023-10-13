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16:22, 13 октября 2023Ценности

Оксана Федорова рассказала о комплексах по поводу внешности

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российская телеведущая и обладательница титула «Мисс Вселенная» Оксана Федорова рассказала о своих комплексах по поводу внешности в рамках интервью на YouTube-канале «Не принято обсуждать».

45-летняя знаменитость заявила, что только недавно начала ощущать собственную привлекательность, несмотря на признание окружающими ее красоты. Экс-модель отметила, что раньше была недовольна своими ногами и осанкой.

«Были моменты, когда мне не нравились ноги, потому что они у меня очень гибкие, в разные стороны выгибаются. (...) А еще мне не нравилась моя осанка. Я все время была сутулая в детстве. (...) Я была высокая, и мальчики не хотели со мной дружить — они были маленькие, а я постоянно сгибалась... И этот комплекс долго-долго сидел во мне», — пояснила Федорова указав, что с данными проблемами ей помогли справиться пение и танцы.

В апреле российская телеведущая и журналистка Светлана Бондарчук также рассказала о комплексе, который имела в юности из-за нестандартного внешнего вида. По словам знаменитости, она не принимала свою фигуру из-за чрезмерной худобы.

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    Карина Черных
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