Оксана Федорова рассказала о комплексах по поводу внешности

Российская телеведущая и обладательница титула «Мисс Вселенная» Оксана Федорова рассказала о своих комплексах по поводу внешности в рамках интервью на YouTube-канале «Не принято обсуждать».

45-летняя знаменитость заявила, что только недавно начала ощущать собственную привлекательность, несмотря на признание окружающими ее красоты. Экс-модель отметила, что раньше была недовольна своими ногами и осанкой.

«Были моменты, когда мне не нравились ноги, потому что они у меня очень гибкие, в разные стороны выгибаются. (...) А еще мне не нравилась моя осанка. Я все время была сутулая в детстве. (...) Я была высокая, и мальчики не хотели со мной дружить — они были маленькие, а я постоянно сгибалась... И этот комплекс долго-долго сидел во мне», — пояснила Федорова указав, что с данными проблемами ей помогли справиться пение и танцы.

В апреле российская телеведущая и журналистка Светлана Бондарчук также рассказала о комплексе, который имела в юности из-за нестандартного внешнего вида. По словам знаменитости, она не принимала свою фигуру из-за чрезмерной худобы.