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18:10, 5 апреля 2023Ценности

Светлана Бондарчук рассказала о своем комплексе со словами «не королева красоты»

Телеведущая Светлана Бондарчук призналась, что не принимала себя в юности из-за худобы

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская телеведущая и журналистка Светлана Бондарчук рассказала о комплексе, который имела в юности из-за нестандартного внешнего вида. Своими воспоминаниями она поделилась в интервью Наталье Подольской, опубликованном на YouTube-канале «Ваша Наташа».

Ныне 54-летняя знаменитость призналась, что долгое время не принимала свою фигуру. «Я высокая, худющая. (...) Была очень худой», — высказалась она. По словам героини шоу, в школьные годы из-за чрезмерной стройности незнакомцы обзывали ее дрищом.

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Бондарчук также заявила, что незаметно для себя со временем приняла свою внешность. «Я поняла, что я такая, какая есть. Я не могу нравиться всем. У меня нет иллюзии, что я королева красоты, — сказала ведущая. — Но при этом, если мне надо понравиться, я знаю как это сделать. И тут без шансов».

В марте Светлана Бондарчук показала фигуру в откровенном образе. Она предстала перед подписчиками в прозрачном нижнем белье, частично обнажающем ее грудь и демонстрирующем подтянутое тело, высоких лаковых ботфортах и шубе.

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Карина Черных
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