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09:46, 24 марта 2023Ценности

54-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в нижнем белье

Телеведущая Светлана Бондарчук показала фигуру в нижнем белье и ботфортах

Фото: Telegram-канал «Звездач»

Российская телеведущая и журналистка Светлана Бондарчук показала фигуру в откровенном образе. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах (на момент написания новости они были удалены) 54-летняя знаменитость предстала перед подписчиками в прозрачном нижнем белье, частично обнажающем ее грудь и демонстрирующем подтянутое тело, высоких лаковых ботфортах и шубе.

Бондарчук выбрала макияж в нейтральных оттенках, а волосы распустила и уложила в легкие волны.

Ранее в марте американская актриса и поп-исполнительница Дженнифер Лопес также появилась на публике в откровенном образе и показала снимки подписчикам. 53-летняя знаменитость посетила вечеринку бренда Revolve в блестящем платье Julien Macdonald с плиссированной юбкой, разрез которой демонстрировал ее ногу, и в босоножках на высоком каблуке. Наряд был оформлен множеством разрезов, оголявших тело певицы.

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Екатерина Ештокина
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