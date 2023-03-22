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07:00, 22 марта 2023Ценности

53-летняя Дженнифер Лопес вышла в свет в оголяющем тело платье

Певица Дженнифер Лопес вышла в свет в оголяющем тело платье бренда Julien Macdonald

Кадр: @jlo

Американская актриса и поп-исполнительница Дженнифер Лопес появилась на публике в откровенном образе и показала снимки подписчикам. Соответствующие кадры опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

53-летняя знаменитость посетила вечеринку бренда Revolve в блестящем платье Julien Macdonald на запах с плиссированной юбкой, разрез которой демонстрировал ее ногу, и босоножках на высоком каблуке. Наряд был оформлен множеством разрезов, оголявших тело певицы. Кроме того, Лопес вышла в свет с массивными серьгами в тон ансамбля.

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Визажисты нанесли на лицо телезвезды макияж в стиле smoky eyes, а волосы распустили и уложили волнами. Фотографы также запечатлели Лопес на выходе из здания в меховой куртке модного дома David Koma.

Ранее в марте Дженнифер Лопес приняла участие в рекламе марки Intimissimi. Знаменитость поделилась с подписчиками серией снимков, на которых она показала свою подтянутую фигуру. На размещенных фото звезда позирует в комплекте нижнего белья цвета фуксии, оформленного белой кружевной окантовкой. Ее образ при этом дополняет шелковый халат.

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Майя Пономаренко
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