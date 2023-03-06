53-летняя Дженнифер Лопес показала фигуру в нижнем белье

Певица Дженнифер Лопес снялась в нижнем белье бренда Intimissimi и восхитила фанатов

Американская актриса и поп-исполнительница Дженнифер Лопес снялась в рекламной кампании бренда Intimissimi и восхитила фанатов. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

53-летняя знаменитость поделилась с подписчиками серией снимков, на которых она показала свою подтянутую фигуру. На размещенных фото она позирует в комплекте нижнего белья цвета фуксии, оформленного белой кружевной окантовкой. Ее образ при этом дополняет шелковый халат.

Поклонники оценили моложавую внешность артистки, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 70 тысяч лайков. «Эта женщина — огонь», «Вот оно — определение нестареющей красоты», «Слишком горячо», «Богиня!», «Выглядишь великолепно! Всем бы о таком теле мечтать», — высказывались они.

В феврале Дженнифер Лопес подверглась насмешкам в сети из-за наряда. Папарацци запечатлели певицу у танцевальной студии в Санта-Монике, Калифорния, в бордовых лосинах и уггах. Кроме того, она была в объемном меховом пальто и очках-авиаторах.