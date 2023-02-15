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10:18, 15 февраля 2023Ценности

Меховое пальто Дженнифер Лопес стало предметом шуток в сети

Певица Дженнифер Лопес появилась в Калифорнии в объемной меховой шубе и рассмешила фанатов

Фото: Bellocqimages / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Необычный образ американской актрисы и поп-исполнительницы Дженнифер Лопес стал предметом шуток в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

53-летняя знаменитость появилась у танцевальной студии в Санта-Монике, Калифорния. Папарацци запечатлели певицу в бордовых лосинах и уггах. Кроме того, на ней были надеты объемное меховое пальто и очки-авиаторы.

Образ звезды рассмешил фанатов, о чем они принялись писать в комментариях под материалом. «Меховая ведьма», «Большая медведица», «Мне не нравится. Ужасный наряд», «Там так холодно? Почему она не взяла с собой шапку и перчатки?», «Если она думает, что она хорошо выглядит в этом пальто, то ей надо бы задуматься о своем стиле», — с иронией высказывались читатели портала.

Ранее Дженнифер Лопес снялась в откровенном образе и порадовала фанатов. Знаменитость опубликовала в соцсетях ролик в преддверии Дня святого Валентина, на котором она запечатлена в комплекте полупрозрачного нижнего белья голубого цвета бренда Intimissimi. На размещенных кадрах Лопес позировала перед фотографом, показывая свою фигуру с разных ракурсов. Ее образ дополняли белая рубашка и объемная прическа.

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Мария Винар
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