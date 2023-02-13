Дженнифер Лопес показала фигуру в нижнем белье

Дженнифер Лопес снялась в нижнем белье бренда Intimissimi и порадовала фанатов

Американская актриса и поп-исполнительница Дженнифер Лопес снялась в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие видео и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

53-летняя знаменитость опубликовала ролик в преддверии Дня святого Валентина, на котором она запечатлена в комплекте полупрозрачного нижнего белья голубого цвета бренда Intimissimi. На размещенных кадрах Лопес позирует перед фотографом, показывая свою фигуру с разных ракурсов. Ее образ дополняют белая рубашка и объемная прическа.

Поклонники восхитились моложавой внешностью звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 977 тысяч лайков. «Этот цвет так идет тебе! Ты великолепная!», «Красота вне времени», «Это тело шикарное», «Невероятная Джей Ло!», «Ты вообще не стареешь. Радуй своих подписчиков почаще», — высказывались они.

Ранее певица Дженнифер Лопес появилась на церемонии награждения музыкальной премии «Грэмми» в откровенном наряде. Знаменитость посетила мероприятие в синем платье итальянского бренда Gucci, которое оформлено глубоким V-образным декольте и разрезом от бедра. Одежду из прозрачной ткани украшали блестящие пайетки и кристаллы. Певица надела босоножки на высоком каблуке, а из аксессуаров на ней были крупные серьги, кольца и колье Bulgari.