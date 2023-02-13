Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:00, 13 февраля 2023Ценности

Дженнифер Лопес показала фигуру в нижнем белье

Дженнифер Лопес снялась в нижнем белье бренда Intimissimi и порадовала фанатов

Фото: @jlo

Американская актриса и поп-исполнительница Дженнифер Лопес снялась в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие видео и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

53-летняя знаменитость опубликовала ролик в преддверии Дня святого Валентина, на котором она запечатлена в комплекте полупрозрачного нижнего белья голубого цвета бренда Intimissimi. На размещенных кадрах Лопес позирует перед фотографом, показывая свою фигуру с разных ракурсов. Ее образ дополняют белая рубашка и объемная прическа.

Поклонники восхитились моложавой внешностью звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 977 тысяч лайков. «Этот цвет так идет тебе! Ты великолепная!», «Красота вне времени», «Это тело шикарное», «Невероятная Джей Ло!», «Ты вообще не стареешь. Радуй своих подписчиков почаще», — высказывались они.

Ранее певица Дженнифер Лопес появилась на церемонии награждения музыкальной премии «Грэмми» в откровенном наряде. Знаменитость посетила мероприятие в синем платье итальянского бренда Gucci, которое оформлено глубоким V-образным декольте и разрезом от бедра. Одежду из прозрачной ткани украшали блестящие пайетки и кристаллы. Певица надела босоножки на высоком каблуке, а из аксессуаров на ней были крупные серьги, кольца и колье Bulgari.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
МИД Франции призвал граждан страны немедленно покинуть Белоруссию
На Украине рассказали о мешающих заключить мир с Россией США
Стало известно о заманивающих беременных россиянок в Аргентину мошенниках
Курс евро подскочил до максимума с апреля
Российская модель появилась на страницах нового календаря Pirelli
Россиянка перенесла пять остановок сердца подряд и выжила
FIA смягчила условия допуска на турниры для части российских гонщиков
Экс-заключенный назвал возможную причину отказа Ефремова от смягчения наказания
В российском доме престарелых санитарка пробила голову 80-летней постоялице
Названы самые востребованные специальности в 2023 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.