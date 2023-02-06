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10:28, 6 февраля 2023Ценности

Дженнифер Лопес посетила премию «Грэмми» в прозрачном платье с глубоким декольте

Дженнифер Лопес посетила премию «Грэмми» в прозрачном платье Gucci с глубоким декольте

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса и поп-исполнительница Дженнифер Лопес появилась на церемонии награждения музыкальной премии «Грэмми» в откровенном наряде. Снимки публикует Page Six.

53-летняя знаменитость посетила мероприятие в синем платье итальянского бренда Gucci, которое оформлено глубоким V-образным декольте и разрезом от бедра. Одежду из прозрачной ткани украшали блестящие пайетки и кристаллы. Певица надела босоножки на высоком каблуке, а из аксессуаров на ней были крупные серьги, кольца и колье Bulgari.

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Известно, что в упомянутом образе Лопес выходила на сцену, чтобы объявить одного из победителей «Грэмми». 65-я ежегодная церемония вручения наград прошла 5 февраля в Лос-Анджелесе.

В январе Дженнифер Лопес появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. На размещенных кадрах телезвезда позировала в платье из прозрачной ткани, которое было украшено пайетками и кристаллами.

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Майя Пономаренко
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