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13:34, 19 января 2023Ценности

Дженнифер Лопес появилась на публике в прозрачном платье

Певица Дженнифер Лопес посетила премьеру «Моей пиратской свадьбы» в прозрачном платье

Фото: Shutterstock

Американская актриса и поп-исполнительница Дженнифер Лопес появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Daily Mail.

53-летняя знаменитость посетила премьеру фильма «Моя пиратская свадьба», в котором она сыграла одну из главных ролей. На размещенных кадрах телезвезда позирует в платье из прозрачной ткани, которое украшено пайетками и кристаллами. Лопес повязала на пояс желтый бант, собрала волосы в пучок и нанесла на лицо нюдовый макияж.

В качестве украшений актриса выбрала массивные серьги-дорожки, крупный браслет и кольцо с бриллиантом, а в руках она держала клатч в тон образа. Платье певицы также было оформлено длинным шлейфом.

В сентябре 2022 года Дженнифер Лопес поделилась секретом молодости. Для поддержания формы поп-исполнительница пьет много воды и спит по семь-восемь часов в сутки. Кроме того, Лопес отметила, что не употребляет алкоголь и никогда не курила.

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Майя Пономаренко
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