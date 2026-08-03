Зеленский раскрыл подробности о военном сотрудничестве Украины с США

Зеленский: С США были достигнуты договоренности о расширении военного сотрудничества

Украина и США достигли договоренности о расширении военного сотрудничества. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«На встречах в Соединенных Штатах во время недавнего визита были достигнуты договоренности о нескольких особых вариантах применения ракетных систем и расширении сотрудничества между нашими компаниями», — написал Зеленский.

По его словам, в данный момент готовятся документы о сотрудничестве между американскими и украинскими компаниями.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что энергосистема Украины раздроблена, а нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) страны разрушены.