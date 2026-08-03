Москвичи увидели на улице символ сатанизма

В Москве установили скульптуру, напоминающую символ сатанизма

В Москве появилась скульптура в виде козы, в которой местные жители увидели символ сатанизма (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено) — Бафомета. Об этом пишет «Подъем».

Фигуру установил производитель детского питания в рамках рекламной кампании смесей из сухого козьего молока. Арт-объект представляет собой украшенную белыми цветами голубую козу, сидящую в позе лотоса.

В компании заявили, что фигура приурочена к проекту занятий йогой на свежем воздухе в компании живых коз. По словам представителей, компания проводит практики с животными уже третий сезон, и посетители всегда положительно оценивают общение с козами.

Ранее в Барнауле в подъезде одного из домов появилась необычная мозаика, выполненная из пачек сигарет.