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18:46, 3 августа 2026 (обновлено: 18:55, 3 августа 2026)Экономика

Москвичи увидели на улице символ сатанизма

В Москве установили скульптуру, напоминающую символ сатанизма
Александра Качан (Редактор)

Фото: Mathias Weigand / Unsplash

В Москве появилась скульптура в виде козы, в которой местные жители увидели символ сатанизма (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено) — Бафомета. Об этом пишет «Подъем».

Фигуру установил производитель детского питания в рамках рекламной кампании смесей из сухого козьего молока. Арт-объект представляет собой украшенную белыми цветами голубую козу, сидящую в позе лотоса.

В компании заявили, что фигура приурочена к проекту занятий йогой на свежем воздухе в компании живых коз. По словам представителей, компания проводит практики с животными уже третий сезон, и посетители всегда положительно оценивают общение с козами.

Ранее в Барнауле в подъезде одного из домов появилась необычная мозаика, выполненная из пачек сигарет.

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