18:29, 26 мая 2026Экономика

В Барнауле из пачек сигарет построили целый подъезд

В Барнауле подъезд дома полностью обшили 5 тысячами пачек сигарет
Виктория Клабукова
Кадр: Telegram-канал Mash

Кадр: Telegram-канал Mash

Умельцы из Барнаула обшили подъезд дома тысячами пустых пачек сигарет. Парадную заядлого курильщика показал Telegram-канал Mash.

Складывать сигаретную мозаику барнаульцы начали еще в 70-х, на протяжении 26 лет этим занимались двое братьев и их друг. На то, чтобы облицевать подъезд дома, ушло пять тысяч раритетных пачек папирос — кое-где коробки укладывали в два и больше слоев для создания объемных фигур. Арт-объект, по подсчетам канала, обошелся почти в миллион рублей. По словам соседей, создатели сигаретного подъезда уже давно здесь не проживают. Их творению, к сожалению, осталось недолго — дом был построен в 1948 году и признан аварийным, принято решение о его сносе.

Довольно необычный вид обрела парковка одного из жилищных комплексов в Вологде. С потолка местного паркинга свисает нижняя часть статуи Давида Микеланджело — благодаря такой инсталляции прозвали «домом с гениталиями». Вторая часть фигуры выставляется на детской площадке, выполняя функцию скалодрома.

