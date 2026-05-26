19:14, 26 мая 2026

Дачникам раскрыли экстренное спасение для растений после града

Агроном Воробьев: Азотные удобрения помогут спасти растения от последствий града
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Marinka Buronka / Shutterstock / Fotodom

После града посадки на даче страдают, и важно помочь растениям восстановиться. Способ экстренно спасти культуры от таких осадков назвал россиянам агроном и биолог Михаил Воробьев, его слова приводит «360.ru».

Побитые листья не могут эффективно питать растения, поэтому стоит применить удобрения и подкормки. Специалист посоветовал использовать азотные удобрения — они направлены на стимуляцию именно надземной части культур.

Также стоит обработать листья препаратами на основе эпибрассинолида — они помогают посадкам пережить стресс и регулируют их рост, подчеркнул Воробьев. Однако агроном отметил, что сбитые градом завязи уже не получится восстановить. Удобрения помогут лишь сократить потери от стихии.

22 мая на Москву и область обрушился крупный град. На записи, снятой жительницей подмосковного Пушкино, можно наблюдать, как мощным потоком с неба падает бесчисленное множество градин, покрывая землю слоем замороженной воды.

