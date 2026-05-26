Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:00, 26 мая 2026Мир

Небензя прокомментировал отказ США в визе замглавы МИД России

Небензя: Отказ США в визе замглавы МИД Алимову является нарушением обязательств
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Отказ США в визе замглавы МИД России Александру Алимову является нарушением обязательств Вашингтона и неуважением к председательству Китая в Совбезе ООН. Об этом заявил постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

«Рассматриваем это не только как нарушение Вашингтоном своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН... но и как вопиющее неуважение к председательству Китая в Совете Безопасности», — сказал он.

Ранее Небензя сообщил, что США отказали Алимову в выдаче визы для участия в заседании Совбеза ООН, несмотря на попытки российской стороны добиться этого.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Небензя оценил реакцию Запада на удар ВСУ по колледжу в Старобельске

    Певица Нюша показала фото интимного момента с новым возлюбленным

    Россиянина осудили после сообщения о хищении денег со счета

    Раскрыто самое опасное время для ужина

    Официальный курс рубля серьезно укрепился

    Российский зумер прославился благодаря танцам в стиле тектоник

    Турист назвал темнокожего ребенка в Бразилии рабом и угодил под арест

    В сети обсудили фигуру 44-летней Ксении Собчак в прозрачном наряде

    Бывший футболист сборной Греции умер в возрасте 48 лет

    Чумаков стал продавать недвижимость

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok