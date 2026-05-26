Небензя прокомментировал отказ США в визе замглавы МИД России

Небензя: Отказ США в визе замглавы МИД Алимову является нарушением обязательств

Отказ США в визе замглавы МИД России Александру Алимову является нарушением обязательств Вашингтона и неуважением к председательству Китая в Совбезе ООН. Об этом заявил постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

«Рассматриваем это не только как нарушение Вашингтоном своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН... но и как вопиющее неуважение к председательству Китая в Совете Безопасности», — сказал он.

Ранее Небензя сообщил, что США отказали Алимову в выдаче визы для участия в заседании Совбеза ООН, несмотря на попытки российской стороны добиться этого.